Яд. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Яд
1-й сезон
1-я серия

Яд (сериал, 2004) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.12004, Яд. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В семейную жизнь Александра и Ольги Рыковых пришло большое горе. Их единственный сын Никита стал наркоманом. Александр хватается за любую возможность, чтобы излечить сына. Но парень уже дошел до точки невозврата и за дозу готов на всё.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг