WinkДетямЯ — жуткая кракозябра!1-й сезон46-я серия
Я — жуткая кракозябра! (мультсериал, 2013) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн
8.82013, I'm a Creepy Crawly
Мультсериалы, Для самых маленьких6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Кракозябры — это противные, скользкие, мелкие букашки-вредители. Ну, или мы так о них думаем. А им есть что сказать в свою защиту! В каждой серии новое насекомое расскажет о себе интересные и забавные факты. Насекомые поделятся тем, как и где они живут, какие функции они выполняют, как им удаeтся выживать в этом сложном мире, и как мы, люди, всe изначально неправильно о них поняли!
СтранаИрландия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
8.8 КиноПоиск