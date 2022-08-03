Я — жуткая кракозябра! Серия 46
Wink
Детям
Я — жуткая кракозябра!
1-й сезон
46-я серия

Я — жуткая кракозябра! (мультсериал, 2013) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн

8.82013, I'm a Creepy Crawly
Мультсериалы, Для самых маленьких6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Кракозябры — это противные, скользкие, мелкие букашки-вредители. Ну, или мы так о них думаем. А им есть что сказать в свою защиту! В каждой серии новое насекомое расскажет о себе интересные и забавные факты. Насекомые поделятся тем, как и где они живут, какие функции они выполняют, как им удаeтся выживать в этом сложном мире, и как мы, люди, всe изначально неправильно о них поняли!

Страна
Ирландия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

8.8 КиноПоиск