Я — жуткая кракозябра! (мультсериал, 2013) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Кракозябры — это противные, скользкие, мелкие букашки-вредители. Ну, или мы так о них думаем. А им есть что сказать в свою защиту! В каждой серии новое насекомое расскажет о себе интересные и забавные факты. Насекомые поделятся тем, как и где они живут, какие функции они выполняют, как им удаeтся выживать в этом сложном мире, и как мы, люди, всe изначально неправильно о них поняли!



