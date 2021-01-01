Я убила своего мужа (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

В прошлом успешная женщина-адвокат уверена, что виновата в смерти своего супруга, однако череда странных событий заставляет ее поверить, что он все еще жив и жаждет мести. Французский триллер «Я убила своего мужа» — сериал о том, как трагедия превращается в кошмар.



У Анны была идеальная жизнь: любящий муж Мануэль, прекрасный сын, шикарный дом, расположенный на природе, и успешная адвокатская карьера. Но одной дождливой ночью все изменилось: во время совместной поездки Мануэль падает с моста, а проезжавшие мимо свидетели опознают Анну как потенциальную убийцу. Она вину не отрицает и дает полиции чистосердечное признание в убийстве. Полиция пока не до конца понимает, что произошло: тело мужа найти не удалось. Кроме того, сама Анна постепенно начинает подозревать, что Мануэль выжил и желает ей зла.



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