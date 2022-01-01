Mister Booble (сериал, 2022) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Привет! Меня зовут Mister Booble, но друзья называют меня Бублик! Я гордый представитель породы хаски и говорящая собака. Хочу заявить всем, что мы, хаски, не просто няшки, а гордые волки!
На моем канале вы найдете много интересного контента, который я создаю вместе с моим папой - звездой ютюба хаски Бандитом.
Мой папа научил меня многому, и я стараюсь передать свой опыт и знания зрителям. Мы снимаем видео о жизни хаски, их повседневных заботах и развлечениях, домашних питомцах. Также мы делимся своими приключениями и путешествиями.
На нашем канале вы найдете много контента для всей семьи, который поднимет настроение и заставит улыбнуться. Видеоблог «Mister Booble» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.
Сериал Я ТЕПЕРЬ РЕАЛЬНО КОТ!! (Хаски Бублик) Говорящая собака Mister Booble 2 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.