Mister Booble (сериал, 2022) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Привет! Меня зовут Mister Booble, но друзья называют меня Бублик! Я гордый представитель породы хаски и говорящая собака. Хочу заявить всем, что мы, хаски, не просто няшки, а гордые волки!

На моем канале вы найдете много интересного контента, который я создаю вместе с моим папой - звездой ютюба хаски Бандитом.

Мой папа научил меня многому, и я стараюсь передать свой опыт и знания зрителям. Мы снимаем видео о жизни хаски, их повседневных заботах и развлечениях, домашних питомцах. Также мы делимся своими приключениями и путешествиями.

На нашем канале вы найдете много контента для всей семьи, который поднимет настроение и заставит улыбнуться. Видеоблог «Mister Booble» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.



Сериал Я ТЕПЕРЬ ХАСКИ ВАМПИР!! Хаски Бублик Говорящая собака Mister Booble 2 сезон 13 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.