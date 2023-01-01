Я слышал, что нравлюсь тебе (сериал, 2023) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
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Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+46 мин
Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+47 мин
Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+46 мин
Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+46 мин
Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+48 мин
Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+47 мин
Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+48 мин
Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+48 мин
Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+48 мин
Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+47 мин
Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+48 мин
Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+48 мин
Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+49 мин
Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
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Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
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Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
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Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
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Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
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Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
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Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 18+49 мин
Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
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Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
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Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
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Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
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Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 30Бесплатно
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Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 31Бесплатно
- 18+46 мин
Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 32Бесплатно
- 18+49 мин
Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 33Бесплатно
- 18+46 мин
Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 34Бесплатно
- 18+46 мин
Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 35Бесплатно
- 18+48 мин
Я слышал, что нравлюсь тебе
Сезон 1 Серия 36Бесплатно
Сюжет
Талантливой женщине-нейрохирургу приходится работать под руководством бывшего мужа. Китайский сериал «Я слышал, что нравлюсь тебе» — дорама о том, как обрести уверенность и примириться с прошлым.
Жуан Лю Чжэн когда-то была стеснительной девушкой, полагавшейся на поддержку Нин Чжи Цяня, одаренного супруга-доктора. Их отношения закончились разводом, однако спустя семь лет обучения Лю Чжэн становится умелым нейрохирургом и устраивается в больницу Бэйя. Там она к своему удивлению встречает Чжи Цяня, заработавшего репутацию лучшего специалиста. Терзаемый совестью за погубленные отношения, Чжи Цянь становится наставником для бывшей жены, и они начинают спасать жизни пациентов. Став коллегами, они часто ругаются, но вместе работают гораздо успешнее, чем порознь. Постепенно между ними вновь появляются старые чувства.
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