Я слышал, что нравлюсь тебе (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Талантливой женщине-нейрохирургу приходится работать под руководством бывшего мужа. Китайский сериал «Я слышал, что нравлюсь тебе» — дорама о том, как обрести уверенность и примириться с прошлым.



Жуан Лю Чжэн когда-то была стеснительной девушкой, полагавшейся на поддержку Нин Чжи Цяня, одаренного супруга-доктора. Их отношения закончились разводом, однако спустя семь лет обучения Лю Чжэн становится умелым нейрохирургом и устраивается в больницу Бэйя. Там она к своему удивлению встречает Чжи Цяня, заработавшего репутацию лучшего специалиста. Терзаемый совестью за погубленные отношения, Чжи Цянь становится наставником для бывшей жены, и они начинают спасать жизни пациентов. Став коллегами, они часто ругаются, но вместе работают гораздо успешнее, чем порознь. Постепенно между ними вновь появляются старые чувства.



