WLF 553 (сериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Вершина мира единоборств на Wink - WLF 553! Топовая китайская организация в мире кикбоксинга и смешанных единоборств провела номерное событие. Российским фанатам есть за кого болеть - Магомед Магомедов, звезда лиги RCC Fair Fight и российского кикбоксинга.



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