Взятка (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Взятка
1-й сезон
1-я серия

Взятка (сериал, 2018) сезон 1 серия 1

2018, Взятка. Серия 1
Комедия12+

О сериале

Гражданин предлагает следователю взятку, чтобы закрыть дело… о взятке. Но события разворачиваются непредсказуемо.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb