Взойди на свой Олимп (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Документальный сериал о российских спортсменах, которые, несмотря на многочисленные препятствия и запрет выступать под флагом страны, завоевывали призы на Олимпийских играх.



Члены спортивного общества «Динамо» отлично показали себя на международных аренах и стали призерами Олимпиад 2020 и 2022 годов в Токио и Пекине. Соревнования проходили в тяжелейших для спортсменов условиях. Из-за допинговых и санкционных войн они выступали без флага и гимна, но это не помешало им побеждать и получать медали. Девять серий расскажут не только об их спортивных достижениях, но также о семейных ценностях, личной жизни и ментальных проблемах, с которыми им пришлось столкнуться на пике карьеры. Их истории сняты с помощью современных технологий и даже с использованием компьютерной графики, а дополнены комментариями маститых экспертов.



Погрузиться в мир спорта, где победы бывают горькими на вкус, поможет сериал «Взойди на свой Олимп» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



