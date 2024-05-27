Взойди на свой Олимп (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Взойди на свой Олимп. Сезон 1. Серия 7
8.22023, Взойди на свой Олимп. Сезон 1. Серия 7
Документальный16+

Документальный сериал о российских спортсменах, которые, несмотря на многочисленные препятствия и запрет выступать под флагом страны, завоевывали призы на Олимпийских играх.

Члены спортивного общества «Динамо» отлично показали себя на международных аренах и стали призерами Олимпиад 2020 и 2022 годов в Токио и Пекине. Соревнования проходили в тяжелейших для спортсменов условиях. Из-за допинговых и санкционных войн они выступали без флага и гимна, но это не помешало им побеждать и получать медали. Девять серий расскажут не только об их спортивных достижениях, но также о семейных ценностях, личной жизни и ментальных проблемах, с которыми им пришлось столкнуться на пике карьеры. Их истории сняты с помощью современных технологий и даже с использованием компьютерной графики, а дополнены комментариями маститых экспертов.

Погрузиться в мир спорта, где победы бывают горькими на вкус, поможет сериал «Взойди на свой Олимп» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
32 мин / 00:32

