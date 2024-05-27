Взойди на свой Олимп (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+31 мин
Взойди на свой Олимп
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+31 мин
Взойди на свой Олимп
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+31 мин
Взойди на свой Олимп
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+31 мин
Взойди на свой Олимп
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+33 мин
Взойди на свой Олимп
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+31 мин
Взойди на свой Олимп
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+33 мин
Взойди на свой Олимп
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+31 мин
Взойди на свой Олимп
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+31 мин
Взойди на свой Олимп
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
О сериале
Документальный сериал о российских спортсменах, которые, несмотря на многочисленные препятствия и запрет выступать под флагом страны, завоевывали призы на Олимпийских играх.
Члены спортивного общества «Динамо» отлично показали себя на международных аренах и стали призерами Олимпиад 2020 и 2022 годов в Токио и Пекине. Соревнования проходили в тяжелейших для спортсменов условиях. Из-за допинговых и санкционных войн они выступали без флага и гимна, но это не помешало им побеждать и получать медали. Девять серий расскажут не только об их спортивных достижениях, но также о семейных ценностях, личной жизни и ментальных проблемах, с которыми им пришлось столкнуться на пике карьеры. Их истории сняты с помощью современных технологий и даже с использованием компьютерной графики, а дополнены комментариями маститых экспертов.
Погрузиться в мир спорта, где победы бывают горькими на вкус, поможет сериал «Взойди на свой Олимп» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.