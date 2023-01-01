Взойди на свой Олимп (сериал, 2023) смотреть онлайн

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Документальный сериал о российских спортсменах, которые, несмо�тря на многочисленные препятствия и запрет выступать под флагом страны, завоевывали призы на Олимпийских играх.



Члены спортивного общества «Динамо» отлично показали себя на международных аренах и стали призерами Олимпиад 2020 и 2022 годов в Токио и Пекине. Соревнования проходили в тяжелейших для спортсменов условиях. Из-за допинговых и санкционных войн они выступали без флага и гимна, но это не помешало им побеждать и получать медали. Девять серий расскажут не только об их спортивных достижениях, но также о семейных ценностях, личной жизни и ментальных проблемах, с которыми им пришлось столкнуться на пике карьеры. Их истории сняты с помощью современных технологий и даже с использованием компьютерной графики, а дополнены комментариями маститых экспертов.



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