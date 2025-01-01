Вызов Софико (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Вызов Софико. Сезон 1. Серия 5
Вызов Софико
О сериале

Новый проект фонда развития научно-культурных связей «Вызов». Это путешествие в мир идей, где сложные теории и язык искусства обретают новую форму. Автор и ведущая Софико Шеварднадзе приглашает выдающихся ученых и известных актеров, режиссеров, музыкантов, танцовщиков, театральных критиков поразмышлять о настоящем, прошлом и будущем. Вместе герои проекта ищут неожиданные точки соприкосновения между значимыми открытиями и творческими процессами, а зрители получают шанс взглянуть на нашу реальность под новым углом.

