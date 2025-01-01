WinkСериалыВызов Софико1-й сезон1-я серия
2025, Вызов Софико. Сезон 1. Серия 1
ТВ-шоу12+
Контент станет доступным 13.10.2025
Вызов Софико (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 12+13октября
Вызов Софико
Сезон 1 Серия 1
- 12+Скоро
Вызов Софико
Сезон 1 Серия 2
- 12+Скоро
Вызов Софико
Сезон 1 Серия 3
- 12+Скоро
Вызов Софико
Сезон 1 Серия 4
- 12+Скоро
Вызов Софико
Сезон 1 Серия 5
- 12+Скоро
Вызов Софико
Сезон 1 Серия 6
- 12+Скоро
Вызов Софико
Сезон 1 Серия 7
- 12+Скоро
Вызов Софико
Сезон 1 Серия 8
- 12+Скоро
Вызов Софико
Сезон 1 Серия 9
- 12+Скоро
Вызов Софико
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Новый проект фонда развития научно-культурных связей «Вызов». Это путешествие в мир идей, где сложные теории и язык искусства обретают новую форму. Автор и ведущая Софико Шеварднадзе приглашает выдающихся ученых и известных актеров, режиссеров, музыкантов, танцовщиков, театральных критиков поразмышлять о настоящем, прошлом и будущем. Вместе герои проекта ищут неожиданные точки соприкосновения между значимыми открытиями и творческими процессами, а зрители получают шанс взглянуть на нашу реальность под новым углом.
