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Выжившие
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Выжившие (сериал, 2009) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2009, Survivors 2. 1
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Абби похищена. Грег ранен, и Аня понимает, что у них нет нужного медицинского оборудования. Абби соглашается подвергнуться медицинским экспериментам, чтобы найти вакцину от вируса.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Выжившие»