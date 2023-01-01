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Выжившие

Выжившие (сериал, 2008) смотреть онлайн

2008, Survivors 2 сезона
Фантастика, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Что, если неведомая болезнь убила всю вашу семью и друзей. Всех, кого вы любили. Всех, кого вы встречали. Всех, кого вы не знали. Всех… Вы — в числе немногих выживших, и теперь вам предстоит начать всe сначала в чужом новом мире, где всe, что когда-то было привычным и надeжным, стало чуждым и опасным.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Выжившие»

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