Выжившие (сериал, 2009) сезон 2 смотреть онлайн
2009, Survivors 2 6 серий
Фантастика, Фэнтези18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Что, если неведомая болезнь убила всю вашу семью и друзей. Всех, кого вы любили. Всех, кого вы встречали. Всех, кого вы не знали. Всех… Вы — в числе немногих выживших, и теперь вам предстоит начать всe сначала в чужом новом мире, где всe, что когда-то было привычным и надeжным, стало чуждым и опасным.
ЖанрФантастика, Мелодрама, Фэнтези
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ЭГРежиссёр
Эндрю
Ганн
- ИБРежиссёр
Иэн
Б. МакДональд
- ФБРежиссёр
Фэррен
Блэкберн
- ДГАктриса
Джули
Грэм
- МБАктёр
Макс
Бисли
- ПДАктёр
Пэтерсон
Джозеф
- ЗТАктриса
Зои
Таппер
- ФРАктёр
Филлип
Риз
- ЧПАктёр
Чахак
Патель
- РЭАктриса
Робин
Эддисон
- НГАктёр
Николас
Гливс
- РДАктёр
Ронни
Джатти
- НААктриса
Никки
Амука-Бёрд
- СТСценарист
Саймон
Тиррелл
- ГЧСценарист
Гэби
Чьяппе
- ХУПродюсер
Хью
Уоррен
- КПХудожник
Карл
Проберт
- КАХудожница
Клер
Андерсон
- ДБМонтажёр
Дэвид
Баррет
- ССМонтажёр
Стив
Синглтон
- ГФОператор
Грэм
Фрейк
- НУОператор
Найджел
Уиллоби
- ЭБКомпозитор
Эдмунд
Батт