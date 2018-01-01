Выжившие (сериал, 2009) сезон 2 смотреть онлайн

Что, если неведомая болезнь убила всю вашу семью и друзей. Всех, кого вы любили. Всех, кого вы встречали. Всех, кого вы не знали. Всех… Вы — в числе немногих выживших, и теперь вам предстоит начать всe сначала в чужом новом мире, где всe, что когда-то было привычным и надeжным, стало чуждым и опасным.

