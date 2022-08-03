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Выжившие (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2008, Survivors 1. 2
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Оставшиеся в живых выходят из местного супермаркета, где встречают вооруженных головорезов, которые угрожают их убить, если они вернутся. Абби узнает в одном из них знакомого ее сына. Грег находит склад, содержащий пожизненный запас еды.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Выжившие»