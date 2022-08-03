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Выжившие
1-й сезон

Выжившие (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

2008, Survivors 1 6 серий
Фантастика, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Что, если неведомая болезнь убила всю вашу семью и друзей. Всех, кого вы любили. Всех, кого вы встречали. Всех, кого вы не знали. Всех… Вы — в числе немногих выживших, и теперь вам предстоит начать всe сначала в чужом новом мире, где всe, что когда-то было привычным и надeжным, стало чуждым и опасным.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Выжившие»