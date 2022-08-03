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Выжившие (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2008, Survivors 1. 1
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Вирус распространяется по всему миру, его совершенно невозможно остановить. Все больше людей умирает. В конечном счете электричество выключается и все коммунальное обслуживание прекращается. Люди, которые выжили, понимают, что стоит объединиться.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Выжившие»