Высокоскоростная этуаль (сериал, 2024) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+25 мин
Высокоскоростная этуаль
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Высокоскоростная этуаль
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
Высокоскоростная этуаль
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+25 мин
Высокоскоростная этуаль
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+25 мин
Высокоскоростная этуаль
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+25 мин
Высокоскоростная этуаль
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+25 мин
Высокоскоростная этуаль
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+25 мин
Высокоскоростная этуаль
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+25 мин
Высокоскоростная этуаль
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+25 мин
Высокоскоростная этуаль
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+25 мин
Высокоскоростная этуаль
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+25 мин
Высокоскоростная этуаль
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Талантливая геймерша участвует в высокоскоростной гонке и меняет этот спорт навсегда. Стильное аниме о симпатичных гонщицах от создателей «Истории мечей» и «Механической планеты».
В ближайшем будущем стали возможны безопасные гонки на безумных скоростях — более 500 км/ч. Открываются новые соревнования под названием NEX Racing, которые должны показать триумф технологий: в гоночных машинах используются искусственный интеллект и специальный механизм ускорения. Среди участников — Рин Риндо, девушка, когда-то мечтавшая стать балериной. Получив травму, она несколько лет прожила с бабушкой и стала очень замкнутой, а еще научилась играть в компьютерные игры на высочайшем уровне. Рин решает сесть за руль спорткара и принять участие в инновационных гонках, обещающих безопасность, незабываемые эмоции и адреналин. Она и не могла представить, как мир гоночного спорта перевернет ее жизнь и сам изменится под ее влиянием.
Наблюдать за приключениями героини позволит «Высокоскоростная этуаль» — аниме 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Драма, Аниме
КачествоFull HD
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
- КМРежиссёр
Кэитаро
Мотонага
- СИАктриса
Сиори
Идзава
- АСАктриса
Аяка
Сува
- КМАктёр
Кэнъитиро
Мацуда
- КТАктёр
Косукэ
Ториуми
- НМАктриса
Нана
Мидзуки
- ЁХАктриса
Ёко
Хикаса
- ТФАктёр
Тору
Фуруя
- МИАктриса
Марина
Иноуэ
- ЮХАктриса
Юи
Хориэ
- ТКСценарист
Такамицу
Коно
- ТМСценарист
Токо
Матида
- ТХСценарист
Тябо
Хигураси
- ЮСПродюсер
Юро
Сасаки
- ТФХудожник
Такуя
Фудзима