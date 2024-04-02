Высокоскоростная этуаль. Сезон 1. Серия 11
Высокоскоростная этуаль
1-й сезон
11-я серия
8.42024, Highspeed Etoile
Фантастика, Драма16+

Высокоскоростная этуаль (сериал, 2024) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Талантливая геймерша участвует в высокоскоростной гонке и меняет этот спорт навсегда. Стильное аниме о симпатичных гонщицах от создателей «Истории мечей» и «Механической планеты».

В ближайшем будущем стали возможны безопасные гонки на безумных скоростях — более 500 км/ч. Открываются новые соревнования под названием NEX Racing, которые должны показать триумф технологий: в гоночных машинах используются искусственный интеллект и специальный механизм ускорения. Среди участников — Рин Риндо, девушка, когда-то мечтавшая стать балериной. Получив травму, она несколько лет прожила с бабушкой и стала очень замкнутой, а еще научилась играть в компьютерные игры на высочайшем уровне. Рин решает сесть за руль спорткара и принять участие в инновационных гонках, обещающих безопасность, незабываемые эмоции и адреналин. Она и не могла представить, как мир гоночного спорта перевернет ее жизнь и сам изменится под ее влиянием.

Страна
Япония
Жанр
Фантастика, Драма, Аниме
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
5.9 IMDb