Высокоскоростная этуаль (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Талантливая геймерша участвует в высокоскоростной гонке и меняет этот спорт навсегда. Стильное аниме о симпатичных гонщицах от создателей «Истории мечей» и «Механической планеты».



В ближайшем будущем стали возможны безопасные гонки на безумных скоростях — более 500 км/ч. Открываются новые соревнования под названием NEX Racing, которые должны показать триумф технологий: в гоночных машинах используются искусственный интеллект и специальный механизм ускорения. Среди участников — Рин Риндо, девушка, когда-то мечтавшая стать балериной. Получив травму, она несколько лет прожила с бабушкой и стала очень замкнутой, а еще научилась играть в компьютерные игры на высочайшем уровне. Рин решает сесть за руль спорткара и принять участие в инновационных гонках, обещающих безопасность, незабываемые эмоции и адреналин. Она и не могла представить, как мир гоночного спорта перевернет ее жизнь и сам изменится под ее влиянием.



