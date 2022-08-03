Выращиваем 1.000 муравьёв дома!!! Битва с гусеницей!
Wink
Сериалы
DIPT
1-й сезон
Выращиваем 1.000 муравьёв дома!!! Битва с гусеницей!

DIPT (сериал, 2020) сезон 1 серия 44 смотреть онлайн бесплатно

9.02020, Выращиваем 1.000 муравьёв дома!!! Битва с гусеницей!
Блог18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Всем привет! Меня зовут Евгений и вы читаете это с канала DIPT! На моeм канале вы можете увидеть множество смешных видео, это и лайфхаки для дома, для кухни, лайфхаки с едой, кароче огромная подборка лайфхаков, а так же различные полезные советы для дома, так же на своeм канале я показываю пранки и приколы над друзьями , т.е разыгрываю своих друзей разными приколами. Ещe на моeм канале имеются различные эксперименты, например с пиротехника, неньютоновской жидкостью, светящаяся жидкость,. Так же вы найдeте оптические иллюзии и самоделки своими руками, и в домашних условиях, например вы узнаете как сделать самодельный мангал. Ещe на канале есть рубрика diy и что будет если! 2017.

Жанр
Блог
Время
4 мин / 00:04

Рейтинг