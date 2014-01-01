Вы окружены. Сезон 1. Серия 5
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Вы окружены
1-й сезон
5-я серия

Вы окружены (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

9.32014, Neohuideuleun powidwaetta
Комедии, Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История о четырех двадцатилетних новичках-полицейских, которые работают в участке, расположенном в Каннаме.

Сериал Вы окружены 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики, Мелодрамы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb