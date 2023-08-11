Продуктовый заговор! Как на нашем здоровье сколачивают миллиарды? И почему тысячи людей ежедневно страдают от жадности воротил этого бизнеса? Сколько токсичной химии в наших продуктах? О чём не пишут на упаковках популярных брендов и в чём главный секрет пищевой промышленности, который скрывают транснациональные корпорации? Вся правда о современном пищепроме! Что нужно знать о еде, воде, жизни и смерти, чтобы жить долго и чувствовать себя счастливым? Полезные практические советы и народные рецепты, репортажи с места событий, исторические реконструкции, истории реальных людей, компетентные мнения, комментарии экспертов и эксперименты – в программе «Вся правда о…».

