Встреча с тобой (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.52021, Feng jun zheng dang shi
Комедия, Мелодрама18+

О сериале

История о дочери префекта, которую после катастрофы спас и вырастил гениальный врач. Ей пришлось выйти замуж за богатого и не очень умного молодого господина Линь Цинланя. Так начинается их супружеская жизнь.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Боевик, Мелодрама
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

6.9 КиноПоиск