Встреча с тобой
Wink
Сериалы
Встреча с тобой

Встреча с тобой (сериал, 2021) смотреть онлайн

8.42021, Feng jun zheng dang shi 1 сезон
Комедии, Мелодрамы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История о дочери префекта, которую после катастрофы спас и вырастил гениальный врач. Ей пришлось выйти замуж за богатого и не очень умного молодого господина Линь Цинланя. Так начинается их супружеская жизнь. Их фиктивный брак в конечном итоге перерастет в настоящую любовь.

Все сезоны сериала Встреча с тобой смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.0 КиноПоиск