Всемогущий зять (сериал, 2025) сезон 1 серия 63 смотреть онлайн бесплатно

Он пришел на светский вечер как скромный гость, но стал мишенью для насмешек: над ним издевались, его жену унижали. В тот момент, когда терпение достигло предела, он совершил единственный звонок – и вскоре у входа появились шестеро самых влиятельных магнатов города. Толпа онемела, а те, кто ещё минуту назад смеялся, застыли в ужасе. Ситуация перевернулась в мгновение ока: насмешки сменились подобострастием, а презрение – ледяным страхом. Иногда истинная сила скрыта за тишиной – и лишь один звонок может обернуть спесь в прах.

