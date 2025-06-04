Всеамериканский. Сезон 1. Серия 1
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Всеамериканский (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2018, Всеамериканский. Сезон 1. Серия 1
Драма, Спортивный18+

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О сериале

Спенсер — звезда школьной футбольной команды из Южного Централа, района Лос-Анджелеса, печально известного своей криминальной обстановкой и частыми конфликтами на почве расовой вражды. Парень не собирался уезжать из родных мест, пока тренер одной из школ Беверли-Хиллс не пригласил его в свою команду. Приняв предложение, Спенсер открывает для себя учебу в современной школе в богатом, престижном и безопасном районе, массу привилегий и большое спортивное будущее. Однако среди богатеньких школьников он чувствует себя лишним. Да и новые друзья по команде свысока смотрят на пришельца, на которого тренер возлагает большие надежды.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Драма

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Всеамериканский»