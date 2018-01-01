Всеамериканский (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Спенсер — звезда школьной футбольной команды из Южного Централа, района Лос-Анджелеса, печально известного своей криминальной обстановкой и частыми конфликтами на почве расовой вражды. Парень не собирался уезжать из родных мест, пока тренер одной из школ Беверли-Хиллс не пригласил его в свою команду. Приняв предложение, Спенсер открывает для себя учебу в современной школе в богатом, престижном и безопасном районе, массу привилегий и большое спортивное будущее. Однако среди богатеньких школьников он чувствует себя лишним. Да и новые друзья по команде свысока смотрят на пришельца, на которого тренер возлагает большие надежды.



