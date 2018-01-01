Всеамериканский (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Спенсер — звезда школьной футбольной команды из Южного Централа, района Лос-Анджелеса, печально известного своей криминальной обстановкой и частыми конфликтами на почве расовой вражды. Парень не собирался уезжать из родных мест, пока тренер одной из школ Беверли-Хиллс не пригласил его в свою команду. Приняв предложение, Спенсер открывает для себя учебу в современной школе в богатом, престижном и безопасном районе, массу привилегий и большое спортивное будущее. Однако среди богатеньких школьников он чувствует себя лишним. Да и новые друзья по команде свысока смотрят на пришельца, на которого тренер возлагает большие надежды.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Драма
Рейтинг
- МШРежиссёр
Майкл
Шульц
- ДУРежиссёр
Доун
Уилкинсон
- КУРежиссёр
Келли
Уильямс
- РСРежиссёр
Райан
Сарагоса
- ДЭАктёр
Дэниэл
Эзра
- СЛАктриса
Саманта
Логан
- ЧТАктриса
Челси
Таварес
- ККАктёр
Коди
Кристиан
- Актёр
Тэй
Диггз
- ГОАктриса
Грета
Онейогоу
- ММАктриса
Монит
Мазур
- МЭАктёр
Майкл
Эванс Белинг
- КУАктриса
Карима
Уэстбрук
- МХСценарист
Майк
Херро
- НОСценарист
Никечи
Окоро
- КОПродюсер
Карл
Огава
- ГБПродюсер
Грег
Берланти
- РРПродюсер
Робби
Роджерс
- АХХудожник
Алекс
Хантер
- КВХудожник
Кори
Вашингтон
- БНКомпозитор
Блейк
Нили