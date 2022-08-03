Готовим Вместе (сериал, 2020) сезон 1 серия 61 смотреть онлайн бесплатно

Все роботы трансформеры и Десептиконы! Мультики про супергероев. Шоу Готовим вместе
Блогеры Капуки Кануки Маша Капуки и Федор той мастер выбирают простые рецепты для детей и пробуют самые необычные блюда. Маша Капуки, Бьянка и куклы поделятся рецептами для малышей, а Федор, супергерои и трансформеры сделают оригинальную подачу. Готовим с детьми, готовим для детей, готовим дома и в кулинарных студиях и просто играем в игры и весело проводим время на канале Готовим вместе! Ты юный повар или только хочешь им стать? Присоединяйся к нам! Настоящая высокая кухня и самые смешные видео и передачи про еду для детей у нас!

