Джетт и СУПЕР КРЫЛЬЯ и Капуки кануки Федор. Игрушки самолеты в шоу Готовим вместе
Wink
Детям
Готовим Вместе
1-й сезон
Джетт и СУПЕР КРЫЛЬЯ и Капуки кануки Федор. Игрушки самолеты в шоу Готовим вместе
7.82020, Джетт и СУПЕР КРЫЛЬЯ и Капуки кануки Федор. Игрушки самолеты в шоу Готовим вместе
Блог, Кулинария18+

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Готовим Вместе (сериал, 2020) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн

О сериале

Блогеры Капуки Кануки Маша Капуки и Федор той мастер выбирают простые рецепты для детей и пробуют самые необычные блюда. Маша Капуки, Бьянка и куклы поделятся рецептами для малышей, а Федор, супергерои и трансформеры сделают оригинальную подачу. Готовим с детьми, готовим для детей, готовим дома и в кулинарных студиях и просто играем в игры и весело проводим время на канале Готовим вместе! Ты юный повар или только хочешь им стать? Присоединяйся к нам! Настоящая высокая кухня и самые смешные видео и передачи про еду для детей у нас!

Жанр
Блог, Кулинария
Время
6 мин / 00:06

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