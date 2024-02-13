Все, что мы любили (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+42 мин
Все, что мы любили
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+38 мин
Все, что мы любили
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+40 мин
Все, что мы любили
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+34 мин
Все, что мы любили
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+30 мин
Все, что мы любили
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+25 мин
Все, что мы любили
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+25 мин
Все, что мы любили
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+36 мин
Все, что мы любили
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Два близких друга влюбляются в новенькую ученицу, которая недавно перевелась в их школу. Ностальгическая корейская дорама о выборе между дружбой и любовью.
Лучшие друзья Ко Ю и Ко Чунхи очень разные по характеру. Ко Ю — самый талантливый баскетболист в школе, но абсолютно безнадежен в учебе. Ко Чунхи день и ночь проводит за зубрежкой и подготовкой к экзаменам, но не может дать сдачи школьным задирам. Ю регулярно защищает Чунхи, а тот, в свою очередь, помогает другу с учебой. Однажды в их школе появляется новенькая Хан Соён, и оба юноши сразу же в нее влюбляются. Поначалу девушка не горит желанием общаться, но постепенно сближается с парнями, что становится для их дружбы испытанием.
Как сложатся их отношения дальше, вы узнаете, если будете смотреть «Все, что мы любили» — дорама 2023 года с русской озвучкой онлайн доступна на Wink.