Все, что мы любили (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.92023, Uriga saranghaetteon modeun geot
Драма, Мелодрама

Два близких друга влюбляются в новенькую ученицу, которая недавно перевелась в их школу. Ностальгическая корейская дорама о выборе между дружбой и любовью.

Лучшие друзья Ко Ю и Ко Чунхи очень разные по характеру. Ко Ю — самый талантливый баскетболист в школе, но абсолютно безнадежен в учебе. Ко Чунхи день и ночь проводит за зубрежкой и подготовкой к экзаменам, но не может дать сдачи школьным задирам. Ю регулярно защищает Чунхи, а тот, в свою очередь, помогает другу с учебой. Однажды в их школе появляется новенькая Хан Соён, и оба юноши сразу же в нее влюбляются. Поначалу девушка не горит желанием общаться, но постепенно сближается с парнями, что становится для их дружбы испытанием.

Как сложатся их отношения дальше, вы узнаете, если будете смотреть «Все, что мы любили» — дорама 2023 года с русской озвучкой онлайн доступна на Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb