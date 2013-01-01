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Время смерти (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2013, Time of Death
Документальные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Идеальные примеры того, как прожить последние недели, дни и мгновения. Смелый документальный проект покажет восемь семей, в каждой из которых близкий человек неизлечимо болен. Смерть неумолимо приближается, но благодаря поддержке семьи, друзей и преданных своему делу медработников эти сильн�ые люди не впадают в уныние...
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.7 IMDb