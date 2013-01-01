Время смерти. Серия 4
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Время смерти (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2013, Time of Death
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Идеальные примеры того, как прожить последние недели, дни и мгновения. Смелый документальный проект покажет восемь семей, в каждой из которых близкий человек неизлечимо болен. Смерть неумолимо приближается, но благодаря поддержке семьи, друзей и преданных своему делу медработников эти сильные люди не впадают в уныние...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

8.7 IMDb