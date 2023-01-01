Время смерти (сериал, 2013) смотреть онлайн
2013, Time of Death 1 сезон
Документальные18+
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Сюжет
Идеальные примеры того, как прожить последние недели, дни и мгновения. Смелый документальный проект покажет восемь семей, в каждой из которых близкий человек неизлечимо болен. Смерть неумолимо приближается, но благодаря поддержке семьи, друзей и преданных своему делу медработников эти сильные люди не впадают в уныние...
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.7 IMDb