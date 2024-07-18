Время красоты. Сезон 2. Серия 5
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Время красоты
2-й сезон
5-я серия

Время красоты (сериал, 2008) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

2008, Время красоты. Сезон 2. Серия 5
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Ведущая Яна Лапутина и ее гости откровенно рассказывают о том, как продлить молодость без операций, что предлагает индустрия красоты для современных женщин, как стать сексуально привлекательной, почему не удается похудеть.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
48 мин / 00:48

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