Врачи неотложки (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.22014, Eunggeubnamnyeo
Комедия, Мелодрама16+

Чин-хи – диетолог, Чхан-мин – студент медицинского ВУЗа. Однажды судьба сводит этих людей вместе и, несмотря на то, что семья Чхан-мина против, они женятся. После женитьбы Чхан-мин бросает интернатуру и устраивается на работу простым фармацевтом. Но их семейная жизнь не клеится: родственники мужа презирают невестку, да и муж со временем становится другим человеком. В конце концов, супруги разводятся. Позднее Чин-хи поступает в медицинский ВУЗ и некоторое время спустя становится интерном. Чхан-мин тем временем тоже заканчивает ВУЗ и тоже становится интерном. В один прекрасный день судьба снова сводит их вместе в отделении скорой медицинской помощи, в котором им теперь придeтся работать бок о бок и постараться не убить друг друга.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb