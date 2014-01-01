Врачи неотложки (сериал, 2014) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Чин-хи – диетолог, Чхан-мин – студент медицинского ВУЗа. Однажды судьба сводит этих людей вместе и, несмотря на то, что семья Чхан-мина против, они женятся. После женитьбы Чхан-мин бросает интернатуру и устраивается на работу простым фармацевтом. Но их семейная жизнь не клеится: родственники мужа презирают невестку, да и муж со временем становится другим человеком. В конце концов, супруги разводятся. Позднее Чин-хи поступает в медицинский ВУЗ и некоторое время спустя становится интерном. Чхан-мин тем временем тоже заканчивает ВУЗ и тоже становится интерном. В один прекрасный день судьба снова сводит их вместе в отделении скорой медицинской помощи, в котором им теперь придeтся работать бок о бок и постараться не убить друг друга.
