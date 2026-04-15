Возвращение короля драконов. Сезон 1. Серия 32
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Сериалы
Возвращение короля драконов
1-й сезон
32-я серия
7.52025, Dragon King's Sanctuary
Драма, Мелодрама18+

Возвращение короля драконов (сериал, 2025) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Шесть лет назад легендарный Бог Войны пожертвовал собой ради справедливости и оказался в тюрьме. Все годы заключения он жил воспоминаниями о таинственной красавице, спасшей ему жизнь. Но после освобождения его ждала изломанная судьба: женщина, которую он искал, давно ушла вперёд, оставив его наедине с предательством и разбитым наследием. Теперь воин, некогда повелевавший полями сражений, вынужден сразиться с врагом, к которому никогда не готовился, – с жестоким обманом любви.

Страна
Китай
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
1 мин / 00:01

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