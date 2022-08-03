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Воскрешение
2-й сезон
11-я серия

Воскрешение (сериал, 2014) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

2014, Resurrection
Фэнтези, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Что если все те, с кем мы навсегда попрощались, однажды вернутся? Речь идет не вовсе не о восстании зомби – просто представьте, что некогда погибший человек вдруг воскрес – в том же возрасте, в том же обличье, в котором уходил на тот свет.

Страна
США
Жанр
Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Воскрешение»