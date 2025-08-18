Вор сердец, поймала тебя! (сериал, 2025) сезон 1 серия 74 смотреть онлайн

Красавчик Люк, по которому сохнет весь офис страдает необычной аллергией – на женщин! Но это не мешает ему ходить на свидания. Эмма, уставшая от назойливых ухажеров, наряжается ужасно на свидание в слепую, что любой мужчина бежит без оглядки. Но в этот раз все идет не по плану: Люк обнаруживает, что она – единственная, на кого у него нет аллергии! Ошеломленный, он тут же делает ей предложение. Но Эмма в панике – ведь Люк ее начальник, а она выглядит отвратительно! На следующий день она сталкивается с ним в офисе… но он не узнает ее в обычном образе! Более того, он уверен, что она в него влюблена, и строго предупреждает: его сердце принадлежит той самой девушке с неудачного свидания.

А она стоит прямо перед ним… и это – она сама! Сможет ли Эмма раскрыть правду? Что будет, когда Люк узнает, кто она на самом деле?

