Волшебники. Сезон 1. Серия 7
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7-я серия

Волшебники (сериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.72015, The Magicians
Фэнтези, Зарубежные18+

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Сюжет

Молодые люди, слегка за двадцать, изучают в современном Нью-Йорке магию и обнаруживают, что волшебный мир, о котором они читали в детстве, не только реален, но еще и очень опасен.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фэнтези, Зарубежные

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Волшебники»

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