Волчица и пряности (мультсериал, 2009) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Странствующий торговец и богиня плодородия путешествуют и ведут увлекательные беседы — в необычном аниме-сериале, от которого невозможно оторваться. Веками люди обращались к древнему божеству, волчице Холо, за помощью с урожаем, но с развитием техники перестали прибегать к ее услугам. Богине становится скучно, и она решает уехать из деревни Пасро, где провела много лет, в родной город Йойтсу, что на Севере. Очень кстати на пути Холо встречается торговец Крафт Лоуренс, который курсирует между городами и продает различные товары в надежде заработать на собственный бизнес. Богиня-волчица перевоплощается в очаровательную девушку и просит Лоуренса доставить ее в Йойтсу, взамен обещая волшебную помощь в продажах. Путешествие начинается! Присоединяйтесь к нему с аниме «Волчица и пряности» — мультсериал 2008 смотреть онлайн на русском языке можно на Wink.
Сериал Волчица и пряности 2 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЯпония
ЖанрПриключения, Мелодрама, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
- МСРежиссёр
Масаюки
Сакои
- ДФАктёр
Дзюн
Фукуяма
- АКАктриса
Ами
Косимидзу
- ЮНАктёр
Юкитаро
Намура
- МНАктриса
Маи
Накахара
- ХГАктёр
Ходзуми
Года
- ХОАктёр
Хотю
Оцука
- ДНАктёр
Даисукэ
Намикава
- КНАктриса
Каори
Надзука
- СЦАктёр
Синпати
Цудзи
- КХАктёр
Кэнъю
Хориути
- НАСценарист
Нарухиса
Аракава
- ВШАктёр дубляжа
Василий
Шумский
- ОМАктриса дубляжа
Ольга
Мацкевич
- ГМАктёр дубляжа
Гозий
Махмудов
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фильченко
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Мирошников
- ТИМонтажёр
Томо
Исии