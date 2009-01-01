Волчица и пряности (мультсериал, 2009) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Странствующий торговец и богиня плодородия путешествуют и ведут увлекательные беседы — в необычном аниме-сериале, от которого невозможно оторваться. Веками люди обращались к древнему божеству, волчице Холо, за помощью с урожаем, но с развитием техники перестали прибегать к ее услугам. Богине становится скучно, и она решает уехать из деревни Пасро, где провела много лет, в родной город Йойтсу, что на Севере. Очень кстати на пути Холо встречается торговец Крафт Лоуренс, который курсирует между городами и продает различные товары в надежде заработать на собственный бизнес. Богиня-волчица перевоплощается в очаровательную девушку и просит Лоуренса доставить ее в Йойтсу, взамен обещая волшебную помощь в продажах. Путешествие начинается! Присоединяйтесь к нему с аниме «Волчица и пряности» — мультсериал 2008 смотреть онлайн на русском языке можно на Wink.



Сериал Волчица и пряности 2 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.