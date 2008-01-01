Волчица и пряности (мультсериал, 2008) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
- 12+23 мин
Волчица и пряности
Сезон 1 Серия 1
- 12+23 мин
Волчица и пряности
Сезон 1 Серия 2
- 12+23 мин
Волчица и пряности
Сезон 1 Серия 3
- 12+23 мин
Волчица и пряности
Сезон 1 Серия 4
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Волчица и пряности
Сезон 1 Серия 5
- 12+23 мин
Волчица и пряности
Сезон 1 Серия 6
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Волчица и пряности
Сезон 1 Серия 7
- 12+23 мин
Волчица и пряности
Сезон 1 Серия 8
- 12+23 мин
Волчица и пряности
Сезон 1 Серия 9
- 12+23 мин
Волчица и пряности
Сезон 1 Серия 10
- 12+23 мин
Волчица и пряности
Сезон 1 Серия 11
- 12+23 мин
Волчица и пряности
Сезон 1 Серия 12
- 12+23 мин
Волчица и пряности
Сезон 1 Серия 13
Сюжет
Странствующий торговец и богиня плодородия путешествуют и ведут увлекательные беседы — в необычном аниме-сериале, от которого невозможно оторваться. Веками люди обращались к древнему божеству, волчице Холо, за помощью с урожаем, но с развитием техники перестали прибегать к ее услугам. Богине становится скучно, и она решает уехать из деревни Пасро, где провела много лет, в родной город Йойтсу, что на Севере. Очень кстати на пути Холо встречается торговец Крафт Лоуренс, который курсирует между городами и продает различные товары в надежде заработать на собственный бизнес. Богиня-волчица перевоплощается в очаровательную девушку и просит Лоуренса доставить ее в Йойтсу, взамен обещая волшебную помощь в продажах. Путешествие начинается! Присоединяйтесь к нему с аниме «Волчица и пряности» — мультсериал 2008 смотреть онлайн на русском языке можно на Wink.
Сериал Волчица и пряности 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЯпония
КачествоFull HD
ЖанрыПриключения, Мелодрамы, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
- МСРежиссёр
Масаюки
Сакои
- ДФАктёр
Дзюн
Фукуяма
- АКАктриса
Ами
Косимидзу
- ЮНАктёр
Юкитаро
Намура
- МНАктриса
Маи
Накахара
- ХГАктёр
Ходзуми
Года
- ХОАктёр
Хотю
Оцука
- ДНАктёр
Даисукэ
Намикава
- КНАктриса
Каори
Надзука
- СЦАктёр
Синпати
Цудзи
- КХАктёр
Кэнъю
Хориути
- НАСценарист
Нарухиса
Аракава
- ВШАктёр дубляжа
Василий
Шумский
- ОМАктриса дубляжа
Ольга
Мацкевич
- ГМАктёр дубляжа
Гозий
Махмудов
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фильченко
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Мирошников
- ТИМонтажёр
Томо
Исии