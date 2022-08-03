Wink
Власть в ночном городе
5-й сезон
8-я серия

Власть в ночном городе (сериал, 2018) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн

9.22018, Power
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джеймс Сейнт Патрик – владелец элитного ночного клуба в Нью-Йорке и образцовый отец семейства. Однако у его идеальной жизни есть теневая сторона, о которой не знает никто, кроме подельников. Джеймс – наркобарон, до которого мечтает добраться ФБР.

США
Криминал, Драма
SD
56 мин / 00:56

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

