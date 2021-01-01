Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена
1-й сезон
7-я серия
8.82021, Power Book III: Raising Kanan
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Предыстория Кэнена, подростка из Квинса 90-х, чья мать имеет силу в криминальном мире, но хочет оградить своего сына от преступного бизнеса. Сам же Кэнен намерен пойти по семейным стопам. Зайти в этот мир легко, особенно с тамим связями, но выйти уже не получится никогда.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена»

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