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Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена
1-й сезон

Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.82021, Power Book III: Raising Kanan 10 серий
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Предыстория Кэнена, подростка из Квинса 90-х, чья мать имеет силу в криминальном мире, но хочет оградить своего сына от преступного бизнеса. Сам же Кэнен намерен пойти по семейным стопам. Зайти в этот мир легко, особенно с тамим связями, но выйти уже не получится никогда.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена»