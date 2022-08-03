Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
8.82021, Power Book III: Raising Kanan 10 серий
Драма, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Предыстория Кэнена, подростка из Квинса 90-х, чья мать имеет силу в криминальном мире, но хочет оградить своего сына от преступного бизнеса. Сам же Кэнен намерен пойти по семейным стопам. Зайти в этот мир легко, особенно с тамим связями, но выйти уже не получится никогда.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb
- РХРежиссёр
Роб
Харди
- ЭОРежиссёр
Эрнан
Отаньо
- ПРАктриса
Патина
Ренеа Миллер
- ЛБАктёр
Лондон
Браун
- ММАктёр
Малкольм
М. Мейс
- Актриса
Хейли
Килгор
- ОЭАктёр
Омар
Эппс
- МКАктёр
Мекай
Кертис
- АОАктёр
Антонио
Ортиз
- ДБАктёр
Джоуи
Бэдэсс
- РКАктриса
Росаль
Колон
- ККСценарист
Кортни
Кемп
- СПСценарист
Саша
Пенн
- МКПродюсер
Мэтт
К. Тернер
- СППродюсер
Саша
Пенн
- КЛОператор
Кристофер
ЛяВассёр
- ЭДОператор
Эдвард
Дж. Пай