Вижу-знаю. Сезон 1. Серия 3
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Вижу-знаю
1-й сезон
3-я серия
2016, Вижу-знаю. Сезон 1. Серия 3
Криминал, Боевик16+
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Вижу-знаю (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Оперативные сотрудники одного из отделов полиции ежедневно идут по следу опасных преступников. Опера сталкиваются с жестокими бандитами и раскрывают запутанные комбинации, придуманные уголовниками для сокрытия преступлений. Но каждый из полицейских отдела знает, что рядом всегда надежное плечо коллеги.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

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