Виктория (сериал, 2019) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Знаменитая королева Великобритании, давшая имя целой эпохе, пытается сохранить самообладание и репутацию при дворе. Смотреть сериал «Виктория» будет интересно любителям масштабных исторических драм и поклонникам актрисы Дженны Коулман.
Королеве Виктории едва исполнилось 18 лет, когда он взошла на престол Британской империи. В этом юном возрасте ей пришлось познать тяготы управления самым могущественным государством в мире и выбираться из тени собственной матери. С первых дней ее сопровождают скандалы, волнения среди подданных и борьба за собственную независимость как политической фигуры. Ее отношения с придворными, брак с принцем Альбертом и дипломатические решения приведут страну к расцвету. Но сделает ли это счастливой саму королеву?
Присоединяйтесь к ее увлекательному пути
СтранаВеликобритания
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
