Виктория (сериал, 2019) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Знаменитая королева Великобритании, давшая имя целой эпохе, пытается сохранить самообладание и репутацию при дворе. Смотреть сериал «Виктория» будет интересно любителям масштабных исторических драм и поклонникам актрисы Дженны Коулман.



Королеве Виктории едва исполнилось 18 лет, когда он взошла на престол Британской империи. В этом юном возрасте ей пришлось познать тяготы управления самым могущественным государством в мире и выбираться из тени собственной матери. С первых дней ее сопровождают скандалы, волнения среди подданных и борьба за собственную независимость как политической фигуры. Ее отношения с придворными, брак с принцем Альбертом и дипломатические решения приведут страну к расцвету. Но сделает ли это счастливой саму королеву?



