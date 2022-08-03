Виктория. Сезон 3. Серия 6
Wink
Сериалы
Виктория
3-й сезон
6-я серия
9.12019, Victoria
Драма, Исторический18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Виктория (сериал, 2019) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Знаменитая королева Великобритании, давшая имя целой эпохе, пытается сохранить самообладание и репутацию при дворе. Смотреть сериал «Виктория» будет интересно любителям масштабных исторических драм и поклонникам актрисы Дженны Коулман.

Королеве Виктории едва исполнилось 18 лет, когда он взошла на престол Британской империи. В этом юном возрасте ей пришлось познать тяготы управления самым могущественным государством в мире и выбираться из тени собственной матери. С первых дней ее сопровождают скандалы, волнения среди подданных и борьба за собственную независимость как политической фигуры. Ее отношения с придворными, брак с принцем Альбертом и дипломатические решения приведут страну к расцвету. Но сделает ли это счастливой саму королеву?

Присоединяйтесь к ее увлекательному пути — смотрите сериал «Виктория» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Виктория»